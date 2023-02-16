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Владельцам домов и дачникам рассказали о возможных штрафах в 2023 году, сообщает Life.ru.

"Муниципальные власти ряда российских регионов начали пополнять свои бюджеты за счет штрафов, которые налагаются на владельцев земельных участков и частных домов", – отмечается в сообщении.

В 2022 году администрация ввела поправки в законодательство, которые касаются содержания жилья, использования земельных участков, а также отношений между соседями.

Согласно приказу Минстроя, жители частного дома обязаны согласовывать перепланировку и переустройство недвижимости, как и те люди, которые проживают в городских квартирах. Так, граждане обязаны извещать о возведении новых стен, сносе перегородок между комнатами, перенесении кухни, санузла, изменении в системе отопления.

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив заявил, что мнение жильцов загородных домов, что на них не действует правила по согласованию изменений в конструкции, является ошибочным.

"Сейчас немало случаев, когда контролирующие инстанции получают сигналы о беспокоящем их ремонте от соседей или участкового – и это является поводом для проверки законности ремонтно-строительных работ", – сказал Леськив.

В случае если контролирующие органы установят различия между проектной документацией и фактическим состоянием, хозяевам придется уплатить штраф в размере до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, жильцами придется восстановить изначальный вид собственности.

Однако, если внесенные изменения признают реконструкцией с увеличением площади, будут применены дополнительные штрафы.

В 2022 году была переоценена кадастровая стоимость всех земельных участков и построек на землях на всех субъектах РФ. Это действие повлияло на возможный рост налогов и размер штрафов.

Так, в ряде регионов России задействованы системы пространственного наблюдения для выявления нарушителей. За неправильное строительство дома на участке для сельского хозяйства владельцу нужно будет выплатить штраф в размере от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости земли – не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, если земля не будет вовремя приведена в порядок, будет наложен штраф 20–50 тысяч рублей.

По законодательству владельцы земельных участков должны обеспечивать пожарную безопасность и выполнение санитарных требований даже для временных построек.

Расстояние между домом и хозяйственной постройкой должно быть не меньше 6 метров, а между туалетом и колодцем – не меньше 8 метров. Также между туалетом и душем должно быть расстояние не меньше 12 метров. Кроме того, между забором и домом должно быть не меньше 3 метров.

"Многие люди годами используют свои участки и не замечают, что они уже нарушили какие-то из федеральных или региональных нормативов", – отметили в сообщении.

Муниципальные органы начали замечать нарушения при помощи дронов с 2022 года, поэтому штраф для граждан до 5 тысяч рублей уже стал реальным.

Председатель Союза дачников Никита Чаплин рассказал, что большая часть нарушений регистрируется на садовых участках.

"Многие забывают, что законодательство ограничивает не только расстояние между строениями, но и, например, высоту построек (согласно своду правил СП 53.13330.2011, не выше двадцати метров. – Прим. ред.)", – сказал Чаплин.

По его словам, при исправлении нарушения сразу после штрафа собственник потеряет только деньги. Если дело дойдет до суда, строение придется ликвидировать.

Муниципальные органы власти могут наложить штраф за наличие сорняков на участке, которые входят в карантинный список в соответствии со статьей 10.1 КоАП РФ. В него входят борщевик, одуванчик, тысячелистник, пижма, мята полевая, осот, полынь и другие. За эти сорняки фермерам придется выплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обычным гражданам – до 5 тысяч рублей.

С марта 2023 года вступят в силу новые пожарные требования. По новым правилам от мангала до строений должно быть не меньше 5 метров, от бочки для сжигания листвы до построен – не меньше 7 метров, а от источника огня до хвойного леса – не меньше 50 метров и до лиственного леса – не менее 15 метров. Наказанием может быть предупреждение или штраф в размере до 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ разработало законопроект, согласно которому дачники смогут разводить костры и сжигать мусор на своих участках. Проект содержит изменения в правилах противопожарного режима.



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