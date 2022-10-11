ВС РФ дозволил дачникам требовать от соседей не заводить слишком много собак

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Верховный суд РФ по гражданским делам представил определение, согласно которому дачников наделяют правом требовать через суд сокращения числа собак на соседних участках. Об этом сообщает РИА Новости.

"Отсутствие нормативных положений о допустимом количестве собак и наличие их регистрации сами по себе не препятствуют требовать устранения нарушений права на нормальные условия жизни и отдыха", – указано в документе.

ВС РФ отдельно подчеркнул, что само по себе скопление собак на небольшой территории провоцирует условия для нарушения санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм.

Определение было подготовлено на основании многолетнего спора двух жителей Симферополя. Женщина организовала на своем участке собачий приют, где в разное время жили порядка 8-9 животных. Ее сосед жаловался на зловонный запах, провоцирующий у него аллергию, а также на собачий лай.

В ходе судебного процесса мужчина добился переноса вольера подальше от забора. Затем он успешно потребовал регистрации собак, проживающих в приюте.

Впоследствии дачник потребовал сократить количество собак на соседнем участке. В суде ему отказали, сославшись на то, что действующее законодательство не ограничивает число домашних животных во дворе или доме.

Мужчина обратился в Верховный суд РФ, который обязал пересмотреть вопрос.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, могут ли россияне ходить обнаженными по своему дачному участку. Эксперт объяснила, что законодательных ограничений не существует, а ответственность может наступить в том случае, если будут доставлены неудобства гражданам.

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