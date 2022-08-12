В Росреестре поддержали законопроект о строительстве магазинов в СНТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Росреестре поддержали законопроект, облегчающий строительство магазинов и спортивных детских площадок на территории СНТ. 12 августа документ направят в правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв федеральной службы.

Законопроект направлен на устранение препятствий для развития торговли и сферы услуг на территории садовых товариществ, объяснил автор инициативы, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. В случае реализации поправок на территории СНТ смогут возвести продуктовые магазины, а также оказывать медицинские и бытовые услуги, которые необходимы жителям.

Сенатор отметил, что сейчас подобная деятельность затруднена из-за несовершенства правовой базы.

Предложение Кутепова заключается в создании возможности для членов товарищества передавать в пользование имущество СНТ третьим лицам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют включить СНТ в границы населенных пунктов. Это позволит урегулировать взаимоотношения между членами правления товарищества и дачниками, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

Депутат отметил, что большая часть аспектов данного процесса будет зависеть от нормативной базы. Это связано с тем, что требования и условия по включению СНТ должны прописать на региональном уровне.