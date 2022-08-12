В Росреестре поддержали законопроект о строительстве магазинов в СНТ

10:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Росреестре поддержали законопроект, облегчающий строительство магазинов и спортивных детских площадок на территории СНТ. 12 августа документ направят в правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв федеральной службы.
Законопроект направлен на устранение препятствий для развития торговли и сферы услуг на территории садовых товариществ, объяснил автор инициативы, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. В случае реализации поправок на территории СНТ смогут возвести продуктовые магазины, а также оказывать медицинские и бытовые услуги, которые необходимы жителям.
Сенатор отметил, что сейчас подобная деятельность затруднена из-за несовершенства правовой базы.
Предложение Кутепова заключается в создании возможности для членов товарищества передавать в пользование имущество СНТ третьим лицам.
Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют включить СНТ в границы населенных пунктов. Это позволит урегулировать взаимоотношения между членами правления товарищества и дачниками, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.
Депутат отметил, что большая часть аспектов данного процесса будет зависеть от нормативной базы. Это связано с тем, что требования и условия по включению СНТ должны прописать на региональном уровне.
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