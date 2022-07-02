Зарегистрировать недвижимость по всей РФ теперь можно в центрах "Мои документы"

10:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В любом из столичных центров госуслуг физические лица теперь могут зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости на территории всей РФ, рассказала заместитель директора по развитию государственных услуг офисов "Мои документы" Татьяна Порецкова.
Уточняется, что раньше эта услуга была доступна только во Дворце госуслуг на ВДНХ и в центре госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами.
"Для юридических лиц оформление услуги теперь доступно в двух офисах "Мои документы", – приводятся слова Порецковой на портале мэра и правительства Москвы.
Услуга доступна как по предварительной записи на mos.ru, так и без нее. Жителям столицы теперь не нужно ехать в другой регион для оформления права собственности на недвижимость.
"Юридические лица теперь могут зарегистрировать недвижимость по экстерриториальному принципу вне зависимости от места нахождения объекта в России в центре госуслуг по адресу: проезд Завода "Серп и Молот", дом 10", – говорится в материале.
Юрлица по-прежнему могут обратиться с этим вопросом в центр госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами по адресу поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4.
Также в 28 центрах "Мои документы" для юрлиц доступна регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости, которые расположены в Москве.
Ранее сообщалось, что Росреестр и центры "Мои документы" Москвы полностью перешли на электронный документооборот. Теперь представители госуслуг будут выполнять перевод всех предоставляемых заявителями бумаг в электронный вид, заверяя их усиленной электронной подписью, затем сканы документов будут направлены в Росреестр по защищенным каналам. При этом гражданин же получит готовый пакет документов, в том числе само заявление и бумажную выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
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