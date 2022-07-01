Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

10:06

Услуги в "Моих документах" можно получить вне зависимости от места регистрации с 1 июля

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У москвичей появилась возможность получить почти все услуги в офисах "Мои документы" вне зависимости от места регистрации с 1 июля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Теперь 99% услуг москвичи могут получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Так, оформление паспорта гражданина РФ займет 5 рабочих дней вместо 10 вне зависимости от места регистрации.

Гражданину необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, являющийся основанием для постоянного или временного проживания по указанному адресу, письменное согласие собственника или пользователя жилья. При этом собственнику нужно лично расписаться на приеме в центре либо оформить нотариальное согласие на регистрацию лиц с указанием периода. Результат обращение будет получен в течение 6 дней.

Кроме того, существует возможность сделать электронные дубликаты ряда бумажных документов во флагманском офисе Дворца госуслуг на ВДНХ. Среди них:

  • документов о трудовой деятельности;
  • свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные за пределами РФ;
  • документов, содержащих исторические сведения о месте проживания до 2015 года включительно, в том числе содержащих информацию о гражданах, совместно проживающих в одном жилом помещении;
  • свидетельства об усыновлении;
  • документов воинского учета;
  • документов, подтверждающих сведения о расходах гражданина и членов его семьи и являющихся основанием для назначения субсидий, льгот, пенсий и пособий;
  • сведений о факте прохождения лечения длительностью свыше трех месяцев, вследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую деятельность в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
  • документов об образовании и квалификации, выданные в том числе на территории иностранного государства;
  • документов о заработке, доходе, денежном довольствии, содержании;
  • документов, выданных гражданам в ходе гражданского, административного или арбитражного судопроизводства;
  • сведений о факте обучения заявителя и (или) членов его семьи младше 23 лет в учебном заведении по очной форме обучения, в том числе сведений о неполучении стипендии в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
  • документов о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия;
  • справок, заключений и иных документов, выдаваемых медицинскими организациями;
  • документов об инвалидности, выданных за пределами РФ;
  • сведений о прохождении военной службы по призыву в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
  • документов, подтверждающих право гражданина на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ;
  • сведений о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы внутренних дел Российской Федерации, а также из иных органов, где предусмотрено прохождение службы, связанной с правоохранительной деятельностью.

Ранее сообщалось, что Росреестр и центры "Мои документы" Москвы полностью перешли на электронный документооборот. Теперь представители госуслуг будут выполнять перевод всех предоставляемых заявителями бумаг в электронный вид, заверяя их усиленной электронной подписью, затем сканы документов будут направлены в Росреестр по защищенным каналам. При этом гражданин же получит готовый пакет документов, в том числе само заявление и бумажную выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

До этого стало известно, что количество записей на получение первого паспорта в торжественной обстановке увеличено в два раза.

Юные москвичи могут выбрать удобную дату, подходящий офис центра и оформить предварительную запись на mos.ru. За 12 дней до вручения необходимо подать документы в выбранный офис госуслуг, а в день самой церемонии – прибыть на место минимум за 40 минут до начала.

"Это наш город": восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется на западе Москвы

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать