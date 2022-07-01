Услуги в "Моих документах" можно получить вне зависимости от места регистрации с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
У москвичей появилась возможность получить почти все услуги в офисах "Мои документы" вне зависимости от места регистрации с 1 июля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Теперь 99% услуг москвичи могут получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.
Так, оформление паспорта гражданина РФ займет 5 рабочих дней вместо 10 вне зависимости от места регистрации.
Гражданину необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, являющийся основанием для постоянного или временного проживания по указанному адресу, письменное согласие собственника или пользователя жилья. При этом собственнику нужно лично расписаться на приеме в центре либо оформить нотариальное согласие на регистрацию лиц с указанием периода. Результат обращение будет получен в течение 6 дней.
Кроме того, существует возможность сделать электронные дубликаты ряда бумажных документов во флагманском офисе Дворца госуслуг на ВДНХ. Среди них:
До этого стало известно, что количество записей на получение первого паспорта в торжественной обстановке увеличено в два раза.
Юные москвичи могут выбрать удобную дату, подходящий офис центра и оформить предварительную запись на mos.ru. За 12 дней до вручения необходимо подать документы в выбранный офис госуслуг, а в день самой церемонии – прибыть на место минимум за 40 минут до начала.
"Это наш город": восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется на западе Москвы
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