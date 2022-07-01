Услуги в "Моих документах" можно получить вне зависимости от места регистрации с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У москвичей появилась возможность получить почти все услуги в офисах "Мои документы" вне зависимости от места регистрации с 1 июля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Теперь 99% услуг москвичи могут получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Так, оформление паспорта гражданина РФ займет 5 рабочих дней вместо 10 вне зависимости от места регистрации.

Гражданину необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, являющийся основанием для постоянного или временного проживания по указанному адресу, письменное согласие собственника или пользователя жилья. При этом собственнику нужно лично расписаться на приеме в центре либо оформить нотариальное согласие на регистрацию лиц с указанием периода. Результат обращение будет получен в течение 6 дней.

Кроме того, существует возможность сделать электронные дубликаты ряда бумажных документов во флагманском офисе Дворца госуслуг на ВДНХ. Среди них:



документов о трудовой деятельности;

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные за пределами РФ;

документов, содержащих исторические сведения о месте проживания до 2015 года включительно, в том числе содержащих информацию о гражданах, совместно проживающих в одном жилом помещении;

свидетельства об усыновлении;

документов воинского учета;

документов, подтверждающих сведения о расходах гражданина и членов его семьи и являющихся основанием для назначения субсидий, льгот, пенсий и пособий;

сведений о факте прохождения лечения длительностью свыше трех месяцев, вследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую деятельность в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;

документов об образовании и квалификации, выданные в том числе на территории иностранного государства;

документов о заработке, доходе, денежном довольствии, содержании;

документов, выданных гражданам в ходе гражданского, административного или арбитражного судопроизводства;

сведений о факте обучения заявителя и (или) членов его семьи младше 23 лет в учебном заведении по очной форме обучения, в том числе сведений о неполучении стипендии в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;

документов о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия;

справок, заключений и иных документов, выдаваемых медицинскими организациями;

документов об инвалидности, выданных за пределами РФ;

сведений о прохождении военной службы по призыву в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;

документов, подтверждающих право гражданина на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ;

сведений о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы внутренних дел Российской Федерации, а также из иных органов, где предусмотрено прохождение службы, связанной с правоохранительной деятельностью.

Ранее сообщалось , что Росреестр и центры "Мои документы" Москвы полностью перешли на электронный документооборот. Теперь представители госуслуг будут выполнять перевод всех предоставляемых заявителями бумаг в электронный вид, заверяя их усиленной электронной подписью, затем сканы документов будут направлены в Росреестр по защищенным каналам. При этом гражданин же получит готовый пакет документов, в том числе само заявление и бумажную выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

До этого стало известно, что количество записей на получение первого паспорта в торжественной обстановке увеличено в два раза.

Юные москвичи могут выбрать удобную дату, подходящий офис центра и оформить предварительную запись на mos.ru. За 12 дней до вручения необходимо подать документы в выбранный офис госуслуг, а в день самой церемонии – прибыть на место минимум за 40 минут до начала.

