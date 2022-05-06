Центры госуслуг Москвы увеличили число записей на торжественное получение первого паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры госуслуг "Мои документы" в два раз увеличили число записей на получение первого паспорта в торжественной обстановке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Свыше 700 юных москвичей уже получили свой первый паспорт в торжественной атмосфере.

Жители столицы могут выбрать удобную дату, подходящий офис центра и оформить предварительную запись на mos.ru. За 12 дней до вручения необходимо подать документы в выбранный офис госуслуг, а в день самой церемонии – прибыть на место минимум за 40 минут до начала.

При этом запись непришедших автоматически аннулируется за пять минут до назначенного времени. Тогда забрать документ будет возможно позже в отделе по вопросам миграции своего района. Документы для оформления паспорта можно подать на следующий день после 14-летия.

Церемонии проходят во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ. Посетителей флагманских офисов знакомят с экспозицией выставки "Москва – с заботой об истории", а во Дворце госуслуг на ВДНХ проводят экскурсию по музейно-выставочному комплексу истории госслужбы. Вместе с паспортом подросткам вручаются издание Конституции России и тематические сувениры.

13 мая торжественные вручения первых паспортов пройдут во флагманских офисах ЮВАО, ВАО, САО, а также во Дворце госуслуг на ВДНХ, 20 мая, 3 и 17 июня – во флагманских офисах ЮАО, ЮЗАО, САО и ЦАО, 10 и 24 июня – во флагманских офисах ЮВАО, ВАО, а также во Дворце госуслуг на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что более 40 тысяч раз за год москвичи получили помощь в онлайн-чате "Мои документы".

При этом больше половины запросов виртуальный помощник обработал автоматически. Чаще всего москвичи интересовались информацией о выдаче или замене паспорта, готовности документов и графике работы центров госуслуг.