Собянин рассказал о работе флагманского офиса "Мои документы" на севере Москвы

Фото: vk.com/mossobyanin

Год назад на севере Москвы открылся шестой флагманский офис "Мои документы". По словам Сергея Собянина, за это время в центр обратились свыше 160 тысяч человек.

Мэр отметил, что во флагманском центре набор услуг шире, чем в районных офисах. Так, горожане могут получить первый паспорт в торжественной обстановке, водительское удостоверение в день обращения и зарегистрироваться по месту жительства или пребывания. При этом чаще всего москвичи обращалась за регистрацией транспорта.

"Во флагмане САО современный диагностический комплекс проводит экспресс-анализ организма. Также можно сделать ЭКГ или с помощью робота-диагноста проверить здоровье. Большой популярностью пользуются фотоателье, кафе, сервис "Мои путешествия" и инфомат "Спортивные выходные", – рассказал Собянин в своем телеграм-канале.

Всего центры предоставляют свыше 280 услуг, 98% из которых можно получить без привязки к месту регистрации. Собянин также обратил внимание на то, что все флагманские офисы имеют свое оформление. Центр на севере столицы украшен в морском стиле.

Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона.

