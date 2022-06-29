Российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот с 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот с июня 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минюста РФ Константина Чуйченко.
Отмечается, что благодаря нововведению граждане смогут не получать свидетельства о смерти, рождении, браке в бумажном варианте.
"С июня 2023 года планируется переход к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее: теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде", – отметил глава Минюста.
По его словам, со следующего года как любое ведомство, так и человек смогут самостоятельно запросить необходимые сведения и получить нужную выписку.
Ранее на безбумажный документооборот перешли Росреестр и столичные центры "Мои документы". Так, теперь представители госуслуг будут выполнять перевод всех предоставляемых заявителями бумаг в электронный вид, заверяя их усиленной электронной подписью.
После этого сканы документов будут направляться по защищенным каналам в Росреестр для регистрации и учета. Гражданин же получит готовый пакет документов, в том числе само заявление и бумажную выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
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