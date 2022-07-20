В Госдуме планируют включить СНТ в границы населенных пунктов

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев в разговоре с "Парламентской газетой" сообщил о решении включить территории садоводств в границы населенных пунктов. Решение связано с постоянным проживанием некоторых садоводов на участках.

По словам депутата, это позволит урегулировать взаимоотношения между членами правления товарищества и дачниками.

"Ранее мы разрешили дачникам перевести дачный дом в жилой, стало возможным прописываться в СНТ. Многие из таких товариществ находятся в черте города, но живут они по своим законам. Следующим шагом стала возможность включения поселков в черту населенного пункта либо создание нового населенного пункта", – прокомментировал Николаев.

Депутат отметил, что большая часть аспектов данного процесса будет зависеть от нормативной базы. Это связано с тем, что требования и условия по включению СНТ должны прописать на региональном уровне.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в свою очередь, высказала мнение, что новый закон не решит проблем с садоводствами. СНТ имеют свои правила и законы. По ее словам, указанная форма собственности должна быть ликвидирована.

Кроме того, Разворотнева обратила внимание на важность поддержки СНТ муниципальными образованиями. Владельцы участков, которые исправно платят взносы, сталкиваются с проблемами с электричеством, отсутствием контейнерных площадок и другими.

"Речь идет почти о половине страны. Те, кто живут в СНТ, не должны быть людьми второго сорта, тем более если они там прописались и живут", – заключила депутат.

Ранее стало известно, что в России на треть увеличился спрос на покупку дач. В условиях закрытых аэропортов на юге РФ люди все активнее стали арендовать и покупать загородную недвижимость.

