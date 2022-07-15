Юрист рассказал, кому разрешено разводить птиц и кроликов на даче

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Новый закон, разрешающий разводить сельскохозяйственную птицу и кроликов на дачных участках, распространяется не на все территории. Об этом Москве 24 рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам разводить кур, уток, гусей, индюков и кроликов на огородных и дачных участках. Но только на тех, где это возможно по градостроительному регламенту.
По словам юриста, закон не дает новых разрешений дачникам. "Фактически все осталось то же самое. Разводить птиц можно будет только на тех участках, где это разрешено градостроительными документами. Только раньше это не было прописано в федеральном законе", – объяснил Рыбченко.
Эксперт напомнил, что в прошлые годы дачников не раз штрафовали за разведение животных на участках. "В этом году с учетом этой нормы людей также оштрафуют. То есть для владельцев земли особо ничего не поменялось", – добавил юрист.
Рыбченко объяснил, что градостроительный регламент прописывают власти муниципальных образований. Например, у Красногорского, Истринского, Люберецкого городских округов есть свои нормы, что можно делать на дачных участках: владельцам земли рекомендуется ознакомиться с ними.
Ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил о штрафах для дачников за нарушения на участках. За заросшую сорняками землю могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей. Попытка сбить беспилотники, которые следят за земельными участками, обойдется владельцу земли в сумму от 40 до 50 тысяч рублей.
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