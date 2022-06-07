В России на треть вырос спрос на покупку и аренду дач

Спрос на дачи вырос почти на треть, следует из данных "Авито". В условиях закрытых аэропортов на юге РФ россияне все активнее арендуют и покупают дачи.

Сколько это стоит? Как снять дачу и не испортить себе лето? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.