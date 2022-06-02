Собянин утвердил проект строительства пешеходного моста через Нагатинский затон

10:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичное правительство утвердило проект строительства пешеходного моста через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
"Новый пешеходный мост позволит жителям Нагатинской набережной и улиц Судостроительной, Якорной и Речников быстрее добираться до станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которую планируют открыть в 2023 году", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что длина сооружения составит 250 метров, а ширина – 12,75 метра. На мосту также предусмотрена велодорожка и зоны отдыха по бокам. Пешеходы смогут наслаждаться живописным видом Москвы-реки.
Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в столице в ближайшие три года планируют построить 12 мостов через Москву-реку.
По его словам, в настоящее время пять мостов уже возводятся, семь – проектируются. Загрутдинов отметил, что необычный пешеходный мост построят в центре города через Водоотводный канал в районе Якиманки. Сооружение станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и "ГЭС-2".
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