Мост в виде цепочки зеркальных сфер появится в "Москва-Сити"

10:39
Фото: Москомархитектура
В деловом центре "Москва-Сити" появится пешеходный мост в виде цепочки зеркальных сфер амарантово-пурпурного цвета, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Мост соединит общественную зону транспортно-пересадочного узла и МФК "IQ-квартал". Проект разработан главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и архитектором Дмитрием Суховым.
В Москомархитектуре отметили, что протяженность моста составит 95 метров, а диаметр сфер будет варьироваться от 13 до 16 метров. Вдоль объекта высадят деревья, которые будут отражаться на поверхности сфер, они создадут эффект зеленых фасадов в структуре делового центра.
Как рассказал Кузнецов, этот мост можно скорее отнести к арт-объектам.
"В каждом сегменте запроектировано круглое окно-иллюминатор, визуально связывающее пешехода с окружающим пространством делового центра. А вокруг высадят деревья с шарообразными кронами. Планируемый срок реализации – 2024 год", – отметил Кузнецов.
В пресс-службе добавили, что мост будет отапливаемым и позволит горожанам миновать улицу для входа со станций в бизнес-центр.
Ранее сообщалось, что на 15-м участке Московского международного делового центра "Москва-Сити" строится небоскреб Moscow Towers. Многофункциональный комплекс представляет собой 62-этажное здание высотой более 280 метров и площадью 400 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из офисной части, торговых площадей и апартаментов.
Там появятся две башни, соединенные переходными мостами, образующими скай-лобби с зимними садами, зонами отдыха и панорамными видами на город.
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