Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В "Москва-Сити" обновили навигацию, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, в деловом квартале изменили дизайн 100 элементов навигации и установили более 300 новых. Данный дизайн разработан в общегородском стиле, но с учетом особенностей делового квартала.

Территорию поделили на 11 кварталов. Каждый из них теперь имеет свой цвет и букву. Для входов в башни создали единый принцип нумерации и обозначения. Также на территории "Москва-Сити" установили указатели к транспорту и пронумеровали зоны посадки на такси.

Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передвижение по "Москва-Сити" становится все более удобным.

"Осенью 2021 года мы создали пешеходные пространства в "Москва-Сити" и изменили схему движения транспорта. Теперь разместили удобную навигацию для более 100 тысяч человек, которые ежедневно посещают деловой квартал. Все это – работа по развитию территории "Большого Сити", проект которого принят мэром Москвы Сергеем Собяниным", – заявил Ликсутов.

По его словам, обновленная навигация расположена на пешеходных зонах, тротуарах и в подземной пешеходной галерее, соединяющей башни.

Ранее сообщалось, что на 15-м участке Московского международного делового центра "Москва-Сити" строится небоскреб Moscow Towers. Многофункциональный комплекс представляет собой 62-этажное здание высотой более 280 метров и площадью 400 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из офисной части, торговых площадей и апартаментов.

Там появятся две башни, соединенные переходными мостами, образующими скай-лобби с зимними садами, зонами отдыха и панорамными видами на город. Силуэт небоскреба образует букву М, которая символизирует Москву. В здании также предусмотрена парковка на 1 241 машино-место.