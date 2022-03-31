Небоскреб Moscow Towers появится в деловом центре "Москва-Сити"

15:50
Фото: Стройкомплекс Москвы
На 15-м участке Московского международного делового центра "Москва-Сити" строится небоскреб Moscow Towers, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
Многофункциональный комплекс представляет собой 62-этажное здание высотой более 280 метров и площадью 400 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из офисной части, торговых площадей и апартаментов.
Там появятся две башни, соединенные переходными мостами, образующими скай-лобби с зимними садами, зонами отдыха и панорамными видами на город. Силуэт небоскреба образует букву М, которая символизирует Москву. В здании также предусмотрена парковка на 1 241 машино-место.
Кроме офисов и апартаментов с различными планировками, резидентам будет доступно клубное пространство с фитнес-залом, зонами спа, а также лаунж с баром.
Сейчас небоскреб находится в высокой степени готовности. Продолжаются строительные и фасадные работы. В здании установят 72 скоростных лифта и 16 эскалаторов.
У небоскреба есть собственный выход к станции "Выставочная" Филевской линии метро и в торговый центр "Афимолл". Также здание связано с подземной частью ММДЦ. Этот небоскреб стал первым объектом на территории "Москва-Сити", имеющим международный сертификат устойчивого развития LEED Gold.
В феврале 2021 года в Москве подготовили основание будущего небоскреба в "Москва-Сити".
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