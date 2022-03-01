Бочкарев сообщил о завершении подготовки строительства медкомплекса в Сокольниках

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Работы подготовительного этапа строительства Многопрофильного комплекса детской больницы Святого Владимира в Сокольниках завершились, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что специалисты выполнили железобетонные конструкции ниже нулевой отметки. В настоящее время на данном объекте ведутся проектно-изыскательские работы.
"Комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 477 коек и будет иметь многопрофильную направленность с возможностью проведения экстренной, доврачебной и специализированной помощи. Комплекс станет одной из ведущих детских больниц в стране", – добавил Бочкарев.
Территорию комплекса огородят. Также там установят контрольно-пропускной пункт, организуют парковки, выполнят работы по озеленению и благоустройству прогулочных зон и проездов.
Накануне Сергей Собянин открыл после реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорном и здание филиала № 1 ДГП № 94 в Северном Тушине.
Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники в разных районах Москвы
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