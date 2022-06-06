Минобрнауки РФ сообщило о сохранении действующих правил приема в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что предстоящим летом в стране сохранят правила приема абитуриентов в российские вузы, передает News.ru.

"Будет действовать и новая система, и старая также останется – 4/2 (Бакалавриат/Магистратура. – Прим. ред.). Не будет такого, что отменят и все. Пока никаких вопросов не стоит об этом", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что все высшие учебные заведения РФ вышли из Болонской системы. При этом заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев уточнил, что формальная процедура выхода не требуется, так как российская сторона не подписывала никаких документов.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.