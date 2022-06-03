В РУДН заявили, что формально выходить из Болонского процесса не нужно

14:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
России не нужно формально выходить из Болонской системы, поскольку страна не подписывала документов, заявил РИА Новости президент Российского университета дружбы народов, бывший глава министерства образования Владимир Филиппов.
"Выйти из Болонского процесса невозможно, потому что Россия не подписывала никакого документа, у нас нет обязательств", – пояснил он.
Кроме того, как уточнил Филиппов, система образования, которая была в Советском Союзе, по большинству черт на сегодняшний день малоэффективна. Тогда, по словам президента Российского университета дружбы народов, высшее образование было элитарным, и не более 30% человек шли в высшие учебные заведения. Сегодня же РФ вступила в период массового высшего образования.
"Все страны Европы поняли, что если в группе много студентов – им надо давать возможность после бакалавриата идти в науку или в практику. Возврат к моноуровневому образованию катастрофичен для личности и государства", – заявил Филиппов.
Бывший глава министерства образования подчеркнул, что в стране порядка 80 специальностей учатся по пять лет. По его словам, если кому-то необходимо сегодня внедрить пятилетнее обучение, никаких сложностей в этом нет. Однако, как заявил Филиппов, данное решение должно быть обоснованным, а также согласованным с самими выпускниками и студентами и работодателями.
24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система была в конкретных исторических ситуациях, которых на сегодняшний день нет.
В Минобрнауки не рассматривают возможность возвращения к советской системе образования
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