В Минобрнауки не рассматривают возвращение к советской системе образования

16:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Отказ от Болонской системы образования не означает возвращение к советскому подходу к обучению. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
Он пояснил, что та система была в определенных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет. Афанасьев добавил, что речь идет о формировании национальной системы образования, которая будет пренебрегать ограничениями и учитывать преимущества прошлого этапа.
"Их надо четко сформулировать и сказать: "Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов", – приводит слова Афанасьева ТАСС.
Замминистра отметил, что новую систему планируют проектировать вместе с ректорами вузов. Он подчеркнул, что она будет национальной с учетом международных аспектов, интересов абитуриентов и образовательных учреждений.
По его словам, для обсуждения необходима профессионально-экспертная дискуссия.
"Мы ее намерены организовать в ближайшее время – в ближайший четверг планируем расширенное заседание совета Российского союза ректоров. <…> И внести свои предложения, кому и как это сделать. Еще раз: ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми", – заключил Афанасьев.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним обучением в России. По его словам, пятилетнее образование обеспечит качественную подготовку специалистов, сделает отечественную систему более независимой от международной конъюнктуры.
Позже глава министерства Валерий Фальков рассказал, что к Болонской системе надо относиться как к минувшему этапу, а перед РФ должна стоять цель – построить свою, уникальную систему образования. В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что России следует поэтапно отказываться от Болонской системы. По его словам, студенты не должны пострадать из-за изменений, а выпускников нужно предупредить о новых правилах хотя бы за два года.
Эксперт оценил инициативу Минобрнауки отказаться от Болонской системы образования
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