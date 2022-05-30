В Минобрнауки не рассматривают возвращение к советской системе образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отказ от Болонской системы образования не означает возвращение к советскому подходу к обучению. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Он пояснил, что та система была в определенных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет. Афанасьев добавил, что речь идет о формировании национальной системы образования, которая будет пренебрегать ограничениями и учитывать преимущества прошлого этапа.

"Их надо четко сформулировать и сказать: "Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов", – приводит слова Афанасьева ТАСС.

Замминистра отметил, что новую систему планируют проектировать вместе с ректорами вузов. Он подчеркнул, что она будет национальной с учетом международных аспектов, интересов абитуриентов и образовательных учреждений.

По его словам, для обсуждения необходима профессионально-экспертная дискуссия.

"Мы ее намерены организовать в ближайшее время – в ближайший четверг планируем расширенное заседание совета Российского союза ректоров. <…> И внести свои предложения, кому и как это сделать. Еще раз: ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми", – заключил Афанасьев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним обучением в России. По его словам, пятилетнее образование обеспечит качественную подготовку специалистов, сделает отечественную систему более независимой от международной конъюнктуры.

Позже глава министерства Валерий Фальков рассказал, что к Болонской системе надо относиться как к минувшему этапу, а перед РФ должна стоять цель – построить свою, уникальную систему образования. В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что России следует поэтапно отказываться от Болонской системы. По его словам, студенты не должны пострадать из-за изменений, а выпускников нужно предупредить о новых правилах хотя бы за два года.

