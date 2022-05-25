В РАН оценили идею отказаться от Болонской системы образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доктор политических наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН Мария Мчедлова прокомментировала предложение Минобрнауки отказаться от Болонской системы образования.

Она выразила мнение, что в образовательном процессе можно было бы сочетать элементы старой системы и действующей.

"Вопрос неоднозначный, радикально его решать достаточно сложно. Болонская система – это не столько деление на бакалавриат и магистратуру, сколько возможность выстраивать траектории мобильности для студентов", – сказала Мчедлова беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По ее словам, бакалавриат и магистратура не показали эффективности в условиях российской системы. При этом они позволял создавать совместные проекты на уровне студенческого образования, подчеркнула Мчедлова.

"Я бы взяла лучшее из того, что есть в Болонской, а за основу взяла российскую систему образования, которая всегда была", – добавила она.

Накануне министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава министерства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, чем вызвано желание России отказаться от Болонской системы образования. По ее словам, российские дипломы не получили полного признания.

Захарова подчеркнула, что РФ выполняла свои обязательства, в то время как заграничные партнеры реализовывали их выборочно и частично.

Болонская система образования предусматривает два уровня обучения – бакалавриат и магистратуру. Также в России допускается подготовка кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение 5–6 лет.

