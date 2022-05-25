У отказа России от Болонской системы образования есть объективные причины – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, чем вызван отказ России от Болонской системы образования. Об этом дипломат рассказала в интервью радио Sputnik.

"Система, которая предполагала изначально запланированную стандартизацию, ее не случилось. То есть наши дипломы не получили полного признания. Все было выборочно, все было частично. Как всегда", – заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что РФ выполняла свои обязательства, в то время как заграничные партнеры реализовывали их выборочно и частично.

Болонская система образования предусматривает два уровня обучения – бакалавриат и магистратуру. Также в России допускается подготовка кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5–6 лет.

Накануне министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.