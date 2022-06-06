Все вузы РФ исключены из Болонского процесса – Минобрнауки

15:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий
Все высшие учебные заведения РФ вышли из Болонской системы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева.
Он напомнил, что в апреле текущего года Болонская группа заявила о прекращении представительства РФ и Беларуси во всех структурах Болонской системы.
По словам Афанасьева, в связи с тем, что ректоры университетов подписались под обращением РСР о поддержке Владимира Путина и специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, все вузы России таким образом вышли из Болонской системы.
При этом, как уточнил замминистра, формально выходить из данной системы в настоящее время не требуется ввиду того, что РФ не подписывала никаких документов.
"Россия, говорят, присоединилась к Болонской декларации. На самом деле в 2003 году Россия не взяла на себя никаких международных обязательств. То есть наше согласие с декларацией – это не договор, не надо разрывать какой-то договор, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", – заключил Афанасьев.
24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система была в конкретных исторических ситуациях, которых на сегодняшний день нет.
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