Все вузы РФ исключены из Болонского процесса – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Все высшие учебные заведения РФ вышли из Болонской системы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева.

Он напомнил, что в апреле текущего года Болонская группа заявила о прекращении представительства РФ и Беларуси во всех структурах Болонской системы.

По словам Афанасьева, в связи с тем, что ректоры университетов подписались под обращением РСР о поддержке Владимира Путина и специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, все вузы России таким образом вышли из Болонской системы.

При этом, как уточнил замминистра, формально выходить из данной системы в настоящее время не требуется ввиду того, что РФ не подписывала никаких документов.

"Россия, говорят, присоединилась к Болонской декларации. На самом деле в 2003 году Россия не взяла на себя никаких международных обязательств. То есть наше согласие с декларацией – это не договор, не надо разрывать какой-то договор, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", – заключил Афанасьев.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система была в конкретных исторических ситуациях, которых на сегодняшний день нет.