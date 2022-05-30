Названа стоимость черешни в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести черешню можно на Ленинградском рынке. Там предлагают ягоды из Узбекистана, Армении и Азербайджана. Дешевле всего обойдется черешня из Узбекистана – 800 рублей за килограмм. За тысячу можно купить ягоды из Армении. И самый дорогой вариант – черешня из Азербайджана – 1 200 рублей за килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.