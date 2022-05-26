Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Термин "импортозамещение" является унизительным для РФ, его можно заменить таким определением, как "технологический суверенитет", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Насчет импортозамещения... Действительно термин не самый удачный... немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях", – приводит слова Медведева РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей от всех бед, власти заниматься исключительно этим не будут. По словам главы государства, отечественный бизнес сможет занять освободившуюся нишу.
Президент РФ пояснил, что желающие привезти в страну люксовые товары смогут это сделать, однако стоимость будет немного выше. При этом Путин отметил, что для России это неважно, поскольку для развития важны инженерные и научные центры в совместной работе с партнерами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: