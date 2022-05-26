Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Термин "импортозамещение" является унизительным для РФ, его можно заменить таким определением, как "технологический суверенитет", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Насчет импортозамещения... Действительно термин не самый удачный... немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях", – приводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей от всех бед, власти заниматься исключительно этим не будут. По словам главы государства, отечественный бизнес сможет занять освободившуюся нишу.

Президент РФ пояснил, что желающие привезти в страну люксовые товары смогут это сделать, однако стоимость будет немного выше. При этом Путин отметил, что для России это неважно, поскольку для развития важны инженерные и научные центры в совместной работе с партнерами.

