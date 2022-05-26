Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей от всех бед

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Импортозамещение не является панацеей от всех бед, власти не будут заниматься исключительно этим, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.
"Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше", – сказал президент, отметив, что это будет проходить с переменным успехом, но Россия станет только сильнее.
По словам главы государства, отечественный бизнес сможет занять освободившуюся нишу.
"Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится", – подчеркнул Путин.
Он пояснил, что желающие привезти в страну люксовые товары смогут это сделать, однако стоимость будет немного выше. При этом Путин отметил, что для России это неважно, поскольку для развития важны инженерные и научные центры в совместной работе с партнерами.
"Но эти люди, которые и так ездили на 600-х "Мерседесах". И будут ездить – уверяю, привезут откуда угодно их, из какой угодно страны", – заверил Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала бизнес занять экономическую нишу после ухода иностранных компаний. Она отметила, что в России уже есть успешные примеры импортозамещения. Так, развитием производства сыров Valio займется отечественная компания.
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