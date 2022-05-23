Матвиенко призвала бизнес занять освободившуюся экономическую нишу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала обращать внимание на потенциал российского рынка, а также занимать экономическую нишу после ухода иностранных компаний.

"Ряд западных компаний покинул Россию, освободив привлекательные экономические ниши для отечественного бизнеса", – приводятся слова Матвиенко на сайте СФ.

Она отметила, что в России уже есть успешные примеры импортозамещения. Так, развитием производства сыров Valio займется отечественная компания. Помимо этого, власти выделили 675 миллиардов рублей на программу стимулирования кредитования предпринимателей.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что российские дизайнеры займут нишу после ухода некоторых брендов из РФ. Российский лидер также отметил, что власти будут оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

