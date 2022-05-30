Курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро – ниже 66 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 64 рублей, евро между тем падает ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по состоянию на 11:05 стоимость американской валюты просела на 3,08 рубля – до 63,62 рубля. Европейская же валюта подешевела почти на четыре рубля, достигнув отметки в 65,75 рубля.

26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. Регулятор объяснил это сокращением рисков для финансовой стабильности РФ, что и создало условия для снижения ставки.

На фоне данного решения после продолжительного периода укрепления российская валюта начала падение. За день до этого курс евро опускался ниже 58 рублей впервые с 2015 года, а доллар торговался на уровне 56 рублей.

Экономист и аналитик Николай Подлевских не исключает, что доллар может подорожать по отношению к российской валюте до 80 рублей. При этом курс в 100 рублей он считает маловероятным.

