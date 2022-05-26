Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 100 рублей

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Экономист и аналитик Николай Подлевских заявил, что курс доллара на уровне 100 рублей маловероятен, однако сам по себе рост американской валюты все еще возможен. Об этом сообщает "Лента.ру".
"Доллар по 100 рублей, конечно, маловероятен, но, думаю, он может дойти до 80 рублей", – заявил эксперт.
Подлевских подчеркнул, что Банк России снизил ключевую ставку до 11% на фоне мнений о том, что дальнейшее укрепление рубля может стать опасным для российских экспортеров.
По мнению специалиста, прогнозировать дальнейшее движение курса сложно. При этом он выразил мнение о том, что Центробанку не выгодны "валютные качели", которыми могут воспользоваться спекулянты. Поэтому Подлевских допустил, что рост остановится на отметке в 80 рублей.
Аналитик заявил о важности ощущения предсказуемости российской валюты, что рассматривается как переход к дальнейшим инвестиционным процессам.
В четверг, 26 мая, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%. Предыдущий показатель был равен 14%. На этом фоне начался рост курсов доллара и евро. К 17:10 по столичному времени американская валюта торговалась на уровне 65 рублей, европейская – 69 рублей.
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