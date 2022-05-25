Экономист спрогнозировал, когда доллар начнет расти

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что падение доллара по отношению к рублю связано с неудовлетворительным состоянием американской экономики.
Утром 25 мая в ходе торгов на Мосбирже курс американской валюты опустился ниже 56 рублей. Такие показатели с февраля 2018 года фиксируются впервые. Вместе с тем курс евро обрушился ниже 58 рублей. Это произошло впервые начиная с июня 2015 года.
"Судя по всему, американская экономика затребовала какой-то радикальной перестройки, реформы, раз оказалась такой уязвимой и рыхлой по отношению к тем негативным событиям, которые случились на мировой арене и таким образом отразились на ней и, как следствие, на позициях доллара на мировой арене", – рассуждает Беляев.
Однако специалист не исключает, что в скором времени можно будет увидеть коррекцию доллара по отношению к рублю.
"Американская экономика все же достаточно мобильная, и, судя по всему, период ее ухудшения прекратится в том числе и потому, что применяются регулятивные меры. Падение доллара по отношению к рублю, наверное, в ближайшее время остановится. Потом произойдет коррекция, но незначительная. Вряд ли она будет выше 61 рубля, самое большее – 62 рубля за доллар", – предположил экономист.
Вместе с тем, несмотря на то что сейчас курс доллара относительно низкий, эксперт все равно не рекомендует покупать иностранную валюту.
"Рассматривать вложение в иностранную валюту как инструмент сохранения своих средств и тем более их приумножения уже совершенно бессмысленно. Это время прошло. Когда наша экономика была достаточно слаба, когда рубль постоянно снижался по отношению к доллару, это можно было рассматривать. Но эти времена прошли, вряд ли они уже когда-либо вернутся", – считает Беляев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тема роста рубля постоянно обсуждается в рамках совещаний по экономическим вопросам, которые проводит глава государства. По словам официального представителя Кремля, ситуация с укреплением национальной валюты является поводом для особого внимания.
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