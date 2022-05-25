Власти РФ следят за ситуацией с укреплением рубля – Песков

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Российские власти следят за ситуацией с укреплением рубля, этот вопрос регулярно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. <...> Еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания... <...> Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", – цитирует его РИА Новости.

Ранее 25 мая курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с июня 2015 года опустился до отметки 57,99 рубля. Доллар между тем на открытии подешевел до 56 рублей, что является для российской валюты наилучшим показателем с февраля 2018 года.

Экономист и профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко считает, что такое усиление российской валюты может пагубно сказаться на экономике РФ. По его словам, существует риск "голландской болезни", когда на фоне роста экспорта товаров какой-то одной отрасли приток иностранной валюты снижает инфляцию в стране, но при этом тормозит развитие других отраслей и мешает экономическому росту.

