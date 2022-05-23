Названа главная причина ослабления евро

Фото: Москва 24/OLEG PETRASYUK
Экономика европейских стран на сегодняшний день испытывает более серьезные трудности, чем США, это и отражается на курсе валют, сообщил "Лента.ру" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам эксперта, валюта показывает базовое состояние экономики и является его прямым продолжением. Когда евро начинал распространяться, ожидалось, что по всем составляющим европейская экономика объединенной зоны евро будет равна Соединенным Штатам и евро будет равен доллару или немного ниже, обратил внимание Беляев.
"Потом евро стал набирать курс по отношению к доллару. Это отражало то, что европейская экономика была сильнее, эффективнее американской, что было, кстати, для экспертов удивительно. Эта преамбула нужна для того, чтобы понимать, что происходит сейчас во взаимоотношениях этих валют", – пояснил специалист.
В настоящее время же экономика США, как уточнил аналитик, остается более устойчивой к изменениям в мире, чем европейская, несмотря на все трудности, которые испытывал доллар.
"Мы видим, что на европейском континенте нарастают национальные экономические противоречия и европейская экономика испытывает больше неудобств от цен на энергоносители, а прогнозы по отношению дальнейшего развития экономики европейской хуже, чем американской. Собственно, это и отражается в валюте", – заключил эксперт, подчеркнув, что экономика Европы вряд ли восстановится в своей эффективности до конца года.
По данным торгов Мосбиржи, на сегодняшний день курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года. Курс доллара упал на 4,59%, до 57,47 рубля.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий, масштаб которых еще проявляется, продлится от 1,5 до 2 лет. По его словам, год будет сложным с точки зрения падения ВВП.
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