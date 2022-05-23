Экономисты предупредили о риске "голландской болезни" из-за курса рубля

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Приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля, в том числе за счет внутренних валютных ограничений, несут риски "голландской болезни" экономики, сообщил доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. Его слова передает РБК.

Под "голландской болезнью" понимается резкое укрепление национальной валюты за счет активного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли. Чаще всего имеется в виду углеводородное сырье. "Голландская болезнь" приводит к тому, что сперва приток иностранной валюты снижает инфляцию в стране, но при этом тормозит развитие других отраслей и мешает экономическому росту.

Эксперты отмечают, что, когда есть нехватка критического импорта, сильный рубль может мотивировать участников рынка искать альтернативные каналы поставок.

С апреля после валютных ограничений Центробанка и из-за превышения экспорта над сократившимся импортом курс рубля, рекордно просевший после западных санкций, начал укрепляться по отношению к американской и европейской валюте.

После достижения нижней точки в марте в 126 рублей за доллар и 135 рублей за евро рубль полностью отыграл падение, достигнув 20 мая минимального за четыре года уровня – 58 рулей за доллар. Вслед за ростом рубля в РФ начала снижаться инфляция. За неделю, с 7 по 13 мая, цены выросли на 0,05%. Это в 44 раза меньше, чем за первую неделю действия санкций.

На укрепление рубля также влияет приток нефтегазовой выручки в валюте. Цены на нефть остаются высокими. Российская марка Urals торгуется в диапазоне 70–80 долларов за баррель, что является высоким уровнем, даже несмотря на дисконт в 30% по сравнению с международным эталоном Brent.

Денис Домащенко считает, что дезинфляционный эффект укрепления рубля продлится недолго. По его мнению, из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире. Причина в том, что производимые разными отраслями товары становятся очень дорогими для стран, готовых их покупать в России. Прежде всего это касается высокотехнологичных секторов, включая вооружение.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий, масштаб которых еще проявляется, продлится от 1,5 до 2 лет. По его словам, год будет сложным с точки зрения падения ВВП.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

