ЦБ РФ проведет внеочередное заседание по ключевой ставке 26 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России принял решение о проведении внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке. Оно пройдет 26 мая, сообщается на сайте регулятора.
Решение ЦБ РФ по вопросу об уровне ключевой ставки будет опубликовано в 10:30 по московскому времени.
Следующее плановое заседание Банка России по ключевой ставке состоится 10 июня.
На заседании регулятора в апреле было принято решение о снижении ключевой ставки на 300 базисных пунктов – до 14% годовых.
Тогда в ЦБ подчеркнули, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.
В последнее время наблюдается замедление темпов роста цен за счет укрепления рубля. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции в Центробанке считают эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.
ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году
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