ЦБ РФ проведет внеочередное заседание по ключевой ставке 26 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России принял решение о проведении внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке. Оно пройдет 26 мая, сообщается на сайте регулятора.

Решение ЦБ РФ по вопросу об уровне ключевой ставки будет опубликовано в 10:30 по московскому времени.

Следующее плановое заседание Банка России по ключевой ставке состоится 10 июня.

На заседании регулятора в апреле было принято решение о снижении ключевой ставки на 300 базисных пунктов – до 14% годовых.

Тогда в ЦБ подчеркнули, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.

В последнее время наблюдается замедление темпов роста цен за счет укрепления рубля. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции в Центробанке считают эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

