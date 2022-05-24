Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

19:13

Главная / Новости /

Экономист назвал нижнюю границу невыгодного курса доллара для РФ

"Это уже серьезные риски": названа нижняя граница невыгодного курса доллара
экономикаэксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в интервью с Москвой 24 назвал курс доллара в 50–55 рублей невыгодным для российской экономики.

Утром 24 мая в ходе торгов на Мосбирже курс американской валюты опустился ниже 57 рублей за единицу. Такие показатели фиксируются впервые с марта 2018 года. Вместе с тем на 25 мая ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 56,96 рубля.

Невыгодный курс – это где-то в интервале 50–55 рублей за доллар. Это нехорошо, потому что это уже серьезные риски на пополнение бюджета.
Никита Масленников
ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист

"Если вы продаете доллар по 75, по 80 – это одни деньги, когда вы продаете по 57 и ниже, то совершенно другие. А деньги необходимы. Этот эквивалент рублевой выручки поступает непосредственно в бюджет, в резервный фонд правительства и является источником финансирования мер господдержки, бизнесов и населения, в том числе и будущей индексации пенсий, бюджетных зарплат, социальных выплат", – отмечает специалист.

Масленников считает, что ситуация с курсом доллара на этой неделе будет крайне неустойчивой.

Вероятность колебания курса доллара в обе стороны достаточно высока. Он может как приблизиться к 55 рублям и даже уйти ниже, так и откатиться в окрестности 60 рублей.
Никита Масленников
ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист

При этом, по словам экономиста, финансовые власти РФ сейчас пытаются немного ослабить курс рубля. Специалист напомнил, что на днях Минфин России сообщил о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%.

Такая мера позволит вывести рубль в равновесно-оптимальный коридор, считает Масленников. "Будут коридоры 60–65 рублей за доллар в ближайшую неделю-полторы", – предполагает он.

Сначала доллар войдет в коридор 60–65 рублей, потом – в коридор 65–70 и во второй половине года окажется где-нибудь в коридоре 70–75 рублей, что пока, по меньшей мере судя по прогнозу Минэкономразвития, является комфортным вариантом. Потому что среднегодовой курс они считают в этом году к доллару будет 76,7 рубля.
Никита Масленников
ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отслеживает ситуацию с курсом рубля. По его словам, эта тема на отраслевых экономических совещаниях с главой государства обсуждается на постоянной основе.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать