Экономист назвал нижнюю границу невыгодного курса доллара для РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в интервью с Москвой 24 назвал курс доллара в 50–55 рублей невыгодным для российской экономики.
Утром 24 мая в ходе торгов на Мосбирже курс американской валюты опустился ниже 57 рублей за единицу. Такие показатели фиксируются впервые с марта 2018 года. Вместе с тем на 25 мая ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 56,96 рубля.
"Если вы продаете доллар по 75, по 80 – это одни деньги, когда вы продаете по 57 и ниже, то совершенно другие. А деньги необходимы. Этот эквивалент рублевой выручки поступает непосредственно в бюджет, в резервный фонд правительства и является источником финансирования мер господдержки, бизнесов и населения, в том числе и будущей индексации пенсий, бюджетных зарплат, социальных выплат", – отмечает специалист.
Масленников считает, что ситуация с курсом доллара на этой неделе будет крайне неустойчивой.
При этом, по словам экономиста, финансовые власти РФ сейчас пытаются немного ослабить курс рубля. Специалист напомнил, что на днях Минфин России сообщил о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%.
Такая мера позволит вывести рубль в равновесно-оптимальный коридор, считает Масленников. "Будут коридоры 60–65 рублей за доллар в ближайшую неделю-полторы", – предполагает он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отслеживает ситуацию с курсом рубля. По его словам, эта тема на отраслевых экономических совещаниях с главой государства обсуждается на постоянной основе.
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