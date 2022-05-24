Экономист назвал нижнюю границу невыгодного курса доллара для РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в интервью с Москвой 24 назвал курс доллара в 50–55 рублей невыгодным для российской экономики.

Утром 24 мая в ходе торгов на Мосбирже курс американской валюты опустился ниже 57 рублей за единицу. Такие показатели фиксируются впервые с марта 2018 года. Вместе с тем на 25 мая ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 56,96 рубля.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Невыгодный курс – это где-то в интервале 50–55 рублей за доллар. Это нехорошо, потому что это уже серьезные риски на пополнение бюджета.

"Если вы продаете доллар по 75, по 80 – это одни деньги, когда вы продаете по 57 и ниже, то совершенно другие. А деньги необходимы. Этот эквивалент рублевой выручки поступает непосредственно в бюджет, в резервный фонд правительства и является источником финансирования мер господдержки, бизнесов и населения, в том числе и будущей индексации пенсий, бюджетных зарплат, социальных выплат", – отмечает специалист.

Масленников считает, что ситуация с курсом доллара на этой неделе будет крайне неустойчивой.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Вероятность колебания курса доллара в обе стороны достаточно высока. Он может как приблизиться к 55 рублям и даже уйти ниже, так и откатиться в окрестности 60 рублей.

При этом, по словам экономиста, финансовые власти РФ сейчас пытаются немного ослабить курс рубля. Специалист напомнил, что на днях Минфин России сообщил о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%.

Такая мера позволит вывести рубль в равновесно-оптимальный коридор, считает Масленников. "Будут коридоры 60–65 рублей за доллар в ближайшую неделю-полторы", – предполагает он.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Сначала доллар войдет в коридор 60–65 рублей, потом – в коридор 65–70 и во второй половине года окажется где-нибудь в коридоре 70–75 рублей, что пока, по меньшей мере судя по прогнозу Минэкономразвития, является комфортным вариантом. Потому что среднегодовой курс они считают в этом году к доллару будет 76,7 рубля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отслеживает ситуацию с курсом рубля. По его словам, эта тема на отраслевых экономических совещаниях с главой государства обсуждается на постоянной основе.