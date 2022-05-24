Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс евро снижается на 1,5 рубля, до 58,6 рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,77%, до 2 284,15 пункта, индекс РТС вырос на 0,74%, до 1 262,96 пункта.

Ранее Минэкономразвития РФ заявило о достижении пиковых значений в укреплении курса рубля.

Кроме того, на укрепление национальной валюты должно оказать влияние снижение ЦБ РФ ключевой ставки.

До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

