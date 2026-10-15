Суд продлил домашний арест гендиректору Mixit Паю

Фото: телеграм-канал "Елена Mixit"

Тверской суд Москвы продлил домашний арест генеральному директору компании – производителя косметических товаров Mixit Олегу Паю, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, до 18 января 2027 года, передает ТАСС.

Сам Пай просил суд назначить ему запрет определенных действий, мотивируя это необходимостью управлять своей компанией.

Пай создал Mixit в 2014 году вместе с Еленой Назаровой. Бизнесмена задержали в Москве 19 сентября. В тот же день его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По словам Назаровой, возбужденное против Пая дело связано с продолжающимся спором с бывшим сотрудником. Конфликт ранее возник с Галиной Рязановой, которая до 2019 года занималась разработкой косметики и называла себя одной из основательниц Mixit.

В 2020-м она добивалась через суд восстановления своих прав как акционера. В результате суд удовлетворил заявление Рязановой и ввел обеспечительные меры в отношении кипрских юридических лиц компании.