Курс доллара превысил 65 рублей, евро – 69 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 13 мая, евро – 69 рублей впервые с 12 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара по состоянию на 17:11 по московскому времени поднялся на 5,8 рубля, до 65,13 рубля. Стоимость евро увеличилась на 8,7 рубля, до 69,33 рубля.

Ранее курсы доллара и евро поднялись более чем на 4 рубля, увеличившись до 63 и 66 рублей.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что крепкий рубль вредит конкурентоспособности российской продукции. В связи с этим необходимо принимать меры по возвращению старого курса российской валюты.

