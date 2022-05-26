Курсы доллара и евро поднялись более чем на 4 рубля

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Курсы доллара и евро выросли более чем на 4 рубля, поднявшись выше 63 рублей и 66 рублей соответственно. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара по состоянию на 12:57 по московскому времени поднялся на 3,99 рубля, до 63,32 рубля, евро – на 5,5 рубля, до 66,13 рубля.

В четверг, 26 мая, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%. Предыдущий показатель был равен 14%.

