Венгрия ввела ограничения на заправку бензином для иностранцев

26 мая, 23:50
Фото: depositphotos/AndreyPopov
С 27 мая заправляться бензином по льготным ценам в Венгрии смогут только автомобили с регистрационными знаками этой страны. Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
"С пятницы только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС", – приводит его слова портал hirado.hu.
Гуйяш отметил, что цена на бензин в Венгрии является одной из привлекательных в Европе, по этой причине в стране развился так называемый бензиновый туризм, особенно вдоль границ.
Глава канцелярии премьера Венгрии добавил, что это ставит под угрозу поставки. Он подчеркнул, что иностранцы смогут заправляться на венгерских АЗС, но только по рыночным ценам.
Цены на бензин и дизельное топливо были заморожены в ноябре прошлого года на три месяца. Позже правительство страны продлило эту меру.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайного положения. По его словам, решение принято в соответствии с Конституцией.
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