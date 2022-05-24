Премьер Венгрии объявил о введении в стране режима ЧП

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне конфликта на Украине. По его словам, решение принято в соответствии с Конституцией. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса", – заявил Орбан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал страны, принявшие антироссийские санкции, источником проблемы мирового голода. Он отметил, что Россия также не является источником проблемы морского способа транспортировки продовольствия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

