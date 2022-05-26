Украина пригрозила Венгрии помешать работе нефтепровода "Дружба"

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Украина может оказать влияние на работу нефтепровода "Дружба", чтобы надавить на страны, неготовые отказаться от российской нефти. Об этом заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в ходе Киевского форума по безопасности.
По ее словам, Венгрия воспользовалась ситуацией на Украине и фактически начала шантажировать ЕС, однако у Киева есть рычаг давления – это нефтепровод "Дружба".
"На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом. – Прим. ред.) что-то случилось. Но опять-таки это в руках правительства и президента", – приводит слова Зеркаль РИА Новости.
Она подчеркнула, что украинским властям предстоит решить, действительно ли они хотят говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на том языке, который он понимает и навязывает Евросоюзу, или они еще не готовы к этому.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт поддержит эмбарго на российскую нефть только в том случае, если руководство Евросоюза предложит решение сопряженных с этим проблем. По словам главы венгерской дипломатии, принципиальная позиция его страны, которой она продолжит придерживаться на последующих переговорах по вопросу эмбарго, заключается в том, чтобы ограничения не распространялись на энергоносители, поступающие в Венгрию по трубопроводу.
Также турецкий экономист Эрдал Карагель заявил о расколе в Европе из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы. Эксперт подчеркнул, что доля российского газа в корзине стран Евросоюза значительно отличается. Так, ФРГ покупает около 40% топлива, Италия – примерно 50, а Франция – 25. В то время как Испания или Великобритания зависят от этих поставок меньше.
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