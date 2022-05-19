В Германии объяснили провал антироссийских санкций неполноценной поддержкой мер

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Антироссийские санкции не принесли прогнозируемого результата из-за позиций Китая, Турции, Индии и Бразилии по вопросу ограничительных мер. Об этом написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

В материале поясняется, что данные страны воздержались от широкой поддержки ограничительных мер против России.

Авторы публикации также отметили стабильное состояние российской экономики.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций. Седьмой пакет санкций против России станет невероятно сложным. Члены Евросоюза отступили на шаг назад, несмотря на прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на введение эмбарго на импорт российской нефти, заявил источник Euractiv в ЕС.

Кроме того, старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола описала сценарии влияния санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе. Она отметила, что санкции, ограничивающие импорт товаров в РФ, могут снизить ВВП страны на 4–18%, а ограничения на экспорт – на 1–25%.

