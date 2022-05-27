Иран планирует продавать России автозапчасти в обмен на сталь – СМИ

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Иран и Москва могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать российскую сталь в обмен на экспорт автомобильных запчастей и газовых турбин. Об этом со ссылкой на министра промышленности Ирана Резу Фатеми-Амина сообщает телеканал Press TV.
Отмечается, что такое заявление министр сделал на полях встречи постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он также отметил, что в Иране растет внутренний спрос на цинк, свинец и алюминий. Сырье, поставляемое из России, Тегеран планирует использовать в горнодобывающем и металлургическом секторах.
Реза Фатеми Амина также сообщил, что некоторые иранские компании заключили контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций. Указывается, что стороны планируют увеличить двустороннюю торговлю, чтобы компенсировать последствия американских санкций, направленных против экономик Москвы и Тегерана.
Ранее замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими сообщил, что власти Ирана предложили России шаги для противостояния санкциям США. Представитель местного ЦБ отметил, что страны могут торговать между собой в национальных валютах. По его словам, для этого существуют и договоренности, и соответствующие возможности.
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