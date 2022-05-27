Эксперты рассказали, как изменятся цены на стройматериалы к лету

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В настоящее время цены на стройматериалы более-менее стабильные, вероятнее всего, они уже не будут ползти вверх. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на экспертов в данной отрасли.

В регионах уже начали фиксировать снижение цен на ряд материалов. В частности, в Приморье подешевели битум, рубероид, кровельная мастика, в Свердловской области – доставка строительных грузов, в Бурятии – сантехника. В Минпромторге заявили, что стоимость наиболее востребованных типов металлопродукции упала более чем на 10% по сравнению с мартовскими значениями, арматуры – на 13%, а горячекатаного рулона – на 17%.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов выразил мнение, что по-прежнему будут наблюдаться проблемы с поставками плитки, сантехники и мрамора. При этом эксперт отметил, что эти вопросы будут постепенно решаться благодаря параллельному импорту.

Оганезов подчеркнул, что многие производители, которые заявляют о прекращении работы в РФ, на практике этого не делают.

"Они либо переписывают компании на те страны, которые не стали присоединяться к санкциям, либо продают производства топ-менеджменту с опционом на обратный выкуп, то есть и здесь постепенно ситуация будет приходить в норму", – сказал специалист Total Research.

Оганезов напомнил, что летом спрос на стройматериалы обычно выше, чем в другие времена года, что может оказывать давление на цены.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский, в свою очередь, рассказал, что можно ожидать сохранения цен на те материалы, которые полностью подлежат импортозамещению.

"Если же говорить о газобетонном блоке, то его цена уже поднимается регулярно за счет монополистической конкуренции на рынке производителей. Снижения его стоимости вряд ли стоит ожидать", – подчеркнул Лазовский.

Он выразил мнение, что в целом материалы могут остаться в нынешнем коридоре цен. По его словам, колебания возможны, однако они составят около 3–5%.

Ранее сообщалось, что в январе – марте 2022 года в Москве объем выпуска строительных и отделочных материалов вырос почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Сейчас строительные и отделочные материалы в столице выпускают 205 производителей. В работе на предприятиях задействованы 17,8 тысячи человек.

