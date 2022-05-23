Объем производства стройматериалов в Москве вырос на 60% в первом квартале 2022 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Объем выпуска строительных и отделочных материалов в Москве в январе – марте 2022 года вырос почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, сообщается в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Кроме того, за первые три месяца московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 миллиарда рублей – это на 57,1% превышает результаты аналогичного периода 2021 года и на 65% – 2020 года", – добавил глава ведомства Владимир Ефимов.
По словам заммэра Москвы, сейчас строительные и отделочные материалы в столице выпускают 205 производителей. В работе на предприятиях задействованы 17,8 тысячи человек. Строительные материалы от московских компаний применяются при возведении метро, жилья в столице, реализации крупных инфраструктурных проектов.
Наибольший прирост продукции отмечается в сфере производства металла. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в городе работают 34 производителя строительных металлических конструкций и изделий.
Москва запускает инструменты поддержки компаний для дальнейшего развития строительной промышленности. В частности, инвесторы получили возможность арендовать землю для создания новых и реконструкции существующих объектов по ставке 1 рубль в год. Также предусмотрено льготное кредитование на пополнение оборотных средств.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в первом квартале 2022 года в столице в 3,6 раза вырос объем инвестиций в коммерческую недвижимость.
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