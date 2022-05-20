Строительство трех новых станций началось на Рублево-Архангельской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство трех новых станций началось на новой Рублево-Архангельской линии столичного метро, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На станции "Звенигородская" ведется обустройство строительной площадки, приступили к устройству ограждающих конструкций и выемке грунта котлована демонтажной щитовой камеры для приема тоннелепроходческих комплексов, ведущих проходку тоннелей от станции "Карамышевская", – сказал Бочкарев.

По его словам, на станции "Карамышевская" в настоящее время ведутся работы по выносу городских сетей, разработка грунта котлована и монтаж его конструкций крепления.

На станции "Бульвар Карбышева", в свою очередь, рабочие обустраивают стройплощадку, прокладывают временные энергосети и осуществляют вынос действующих сетей. В районе строительства проводится переустройство пешеходных путей и объездных дорог, а также осуществляется сборка узлов машин для устройства стены в грунте.

Вице-мэр отметил, что специалисты проводят инженерно-геологические исследования для определения гидрогеологических условий предстоящих строительных работ.

В департаменте пояснили, что открытие Рублево-Архангельской линии позволит обеспечить связь активно развивающихся территорий в Рублево-Архангельском с Большой кольцевой линией метрополитена. Благодаря запуску новой линии значительно улучшится транспортная доступность районов Строгино, Митино и Хорошёво-Мнёвники.

Ранее о старте активной фазы строительства на Рублево-Архангельской линии метро сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что новая линия метро протяженностью 19 километров соединит "Москва-Сити" с деловым центром в Рублево-Архангельском.

Сегодня в СЗАО две линии метро работают в режиме перегрузки, после завершения работ на Арбатско-Покровской линии станет свободнее, отметил Собянин.

