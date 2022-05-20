Путепровод через ж/д пути на улице Барклая должен быть достроен до конца года – Собянин

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая должен быть готов в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по возведению объекта.
"Мы продолжаем масштабное строительство. Один из крупных объектов – это Северный дублер Кутузовского проспекта, который призван разгрузить одну из самых главных магистралей города Москвы. Одновременно, параллельно со строительством Северного дублера, реконструируется и улично-дорожная сеть, которая к нему примыкает. В частности, строится путепровод по улице Барклая – пересечение Северного дублера и МЦД-1", – отметил мэр.
Он уточнил, что путепровод соединяет несколько районов – Дорогомиловский и Филевский Парк. При этом, как подчеркнул градоначальник, строящийся объект является необходимым для москвичей. По словам Собянина, изначально планировалось построить его в 2023 году, однако специалисты набрали хороший темп работы, чтобы завершить возведение уже в этом году.
Гендиректор компании-подрядчика ООО "АльмакорГруп" Алексей Афонский, в свою очередь, заявил, что работы выполнены на данный момент на 60%.
"Основные строительные конструкции путепровода уже построены, поэтому подтверждаю, что до конца года путепровод будет построен и введен в эксплуатацию", – отметил Афонский.
По его словам, главные работы по перестройке прилегающей улично-дорожной сети также должны закончить в этом году. Афонский подчеркнул, что в настоящее время готовы почти все инженерные коммуникации для старта технических работ.
В феврале Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций.
В их числе – станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.
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