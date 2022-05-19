Бочкарев заявил, что тоннель под 32-м километром МКАДа готов на 50%

Тоннель под 32-м километром МКАДа готов наполовину. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Длина тоннеля составляет более 100 метров. Его возводят в составе Московского скоростного диаметра на участке от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Московский скоростной диаметр серьезно повлияет на транспортную реальность. Миллионы автолюбителей смогут быстро и комфортно добираться из одной части города в другую всего за 40 минут. При этом в центр заезжать не придется, а на пути не будет ни одного светофора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.