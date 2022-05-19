Пожар в Называевске стал самым крупным в истории региона

Пожар в Омской области стал самым крупным в истории региона. В городе Называевске за три часа сгорели 85 жилых домов. Сильный ветер мгновенно разнес пламя со вспыхнувших камышей по улицам города.

Огонь пытались потушить и расчеты пожарных, и сами местные жители. Но усилия оказались тщетными. Более 100 семей остались без жилья.

Погорельцам будут бесплатно выделены земельные участки. Такой закон 19 мая приняли в правительстве Омской области. Участок должен находиться в том же населенном пункте, где сгорел дом. Его можно использовать для строительства или ведения хозяйства.

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