Неизвестные ограбили дом министра обороны Чили

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Неизвестные пробрались в дом главы Министерства национальной обороны Чили Майи Фернандес Альенде. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"В пятницу вечером дом министра обороны <...> был ограблен. В момент происшествия глава ведомства не находилась в доме, но там были ее супруг и сын", – говорится в заявлении.

По словам прокурора, в отношении сына министра грабители применили физическую силу, они также связали ее супруга. Уточняется, что с собой у преступников было огнестрельное оружие.

Злоумышленники забрали из дома технику и угнали автомобиль. В настоящее время правоохранительные органы Чили проводят расследование.

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